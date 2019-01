La grande Une L'humoriste Otwa trouve la mort à la rivière Langevin





L'humoriste connu pour son personnage et ses vidéos animées est



L'accident est survenu alors que le jeune homme âgé de 29 ans se trouvait avec des amis le long de la rivière. Victime d'une hydrocution, l'homme s'est noyé. Malgré l'intervention des secours, il n'a pu être ranimé.









