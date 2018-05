L'humoriste Guillaume Meurice se paye la NRL

Après sa chronique sur Thierry Robert , l'humoriste Guillaume Meurice, toujours depuis La Réunion, s'est attaqué au sujet brûlant de la Nouvelle route du littoral dans sa chronique diffusée dans l'émission Jupiter de France Inter ce mercredi."Qu'est-ce que l'industrie du BTP se dit quand elle voit un beau littoral comme ça ? Elle se dit "tiens, et si on faisait une grosse route dégueulasse sur des gros piliers tout moches, bonne idée", lance-t-il notamment lors de son Moment Meurice."L'argent ici comme ailleurs ne bronze pas, il aurait plutôt tendance à blanchir", poursuit-il, évoquant le "retard", "des magouilles", et la "justice qui s'en mêle".Et le chroniqueur de conclure : "On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, sauf que les œufs, c'est les habitants, et l'omelette, pour les professionnels du BTP et les politiques, elle est aromatisée à l'oseille".La chronique à écouter en entier sur France Inter