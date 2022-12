A la Une .. "L'humanité est devenue une arme d'extinction massive", alarme le chef de l'ONU

Alors que la COP15 sur la biodiversité s'est ouverte le 7 décembre à Montréal, le chef de l'ONU a, une nouvelle fois, tiré la sonnette d'alarme. Alors qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction, de nombreux scientifiques parlent déjà de 6e extinction de masse. Par N.P - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 16:44





Ce sont en effet aujourd'hui un million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Alors que les scientifiques considèrent qu'une "extinction de masse" a eu lieu lorsqu'au moins 75% des espèces disparaissent sur une "courte période" (à l'échelle des temps géologiques), nombreux sont ceux qui considèrent que la 6e a débuté, voire s'accélère. Selon une étude publiée dans la revue Science Advances en juin 2015, les disparitions d’espèces ont d'ailleurs été multipliées par 100 depuis 1900.



La première extinction de masse causée par l'homme



Si les cinq autres extinctions de masse répertoriées durant les 500 millions d'années écoulés avaient des causes différentes selon les périodes, celle-ci serait la première provoquée par l'Homme. Parmi les causes pointées du doigt : la dégradation des habitats (agriculture, exploitation forestière, urbanisation extraction minière), la surexploitation des espèces, la pollution, mais aussi les maladies, les espèces invasives, sans oublier le changement climatique (ce phénomène étant lui-même accentué par l'activité humaine).



Notons toutefois que la liste ne s'arrêterait en réalité pas là : des chercheurs de Virginia Tech ont en effet découvert que la Terre aurait subi une extinction de masse il y a environ 550 millions d'années, laquelle serait la toute première extinction que notre planète ait connu, rapporte Sciences et Vie