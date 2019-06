Economie L'hôtel des Aigrettes reprend des couleurs





C'est cette dernière qui a finalement emporté la mise, pour 400 000 euros. Derrière la SAS Hotel Vatel RHE, Vatel Capital, qui investira un million d'euros dans un projet mêlant hôtellerie classique et formation hôtelière. Vatel Capital gère le FIP outremer Mascarin N°2. Il s'agit d'un fonds d'investissement qui permet, sous réserve de bloquer les capitaux investis durant 7 ans, de défiscaliser 38% des sommes investies. En février 2017, ces FIP outremer ont été ouverts à tout contribuable français, sans condition de domiciliation dans les DOM, une conséquence de la loi Egalité réelle Outremer.



Les repreneurs ont pour projet de faire monter en gamme l'hôtel, actuellement 2 étoiles, il proposera une offre classée 3 étoiles.Les 22 employés de l'hôtel des Aigrettes ont conservé leur poste, et la direction a publié une offre d'emploi, pour le restaurant de l'hôtel, le Combava. Sont recherchés des employés polyvalents de salle. L'offre est consultable sur la



