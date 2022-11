L’hôtel de ville a accueilli une conférence sur les “Naufragés de Tromelin”

L’historien, Olivier FONTAINE-KERMARREC, a présenté, à la lueur de ses connaissances et de plusieurs années de recherches, un nouvel éclairage sur l’affaire des « Oubliés de Tromelin ». Il est l’auteur du « Manuel du Naufragé » et de l’ouvrage « Naufragés de Tromelin Contre-enquête ». C’est un passionné d’Histoire et de techniques de survie en zone tropicale.