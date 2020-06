L'hôpital en grève le mardi 16 juin

Ils ont été applaudis tous les soirs durant le confinement et espèrent maintenant être entendus. Si la crise sanitaire a amplifié les problèmes rencontrés par les soignants, ils y sont bien antérieurs. Fermetures de lits, baisse des budgets, suppressions de postes... la liste des revendications portées depuis un an et demi est longue.



Aux revendications nationales, les syndicats de La Réunion ajoutent celle de la reconnaissance des spécificités insulaires, et la hausse des dotations au titre de l'égalité avec la France hexagonale. La CFDT demande, dans son préavis de grève, plus de décentralisation dans la gestion de crises telles celle du Covid.



Une grève est donc déclarée en préfecture, elle courra du lundi 15 juin à 20h au mercredi 17 juin à 8h. La CFTC a déposé son préavis ce matin, et prépare des actions pour ce mardi 16 juin.