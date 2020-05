L'homme, une simple erreur de la Nature ?

Décidément, Dieu, s'il existe, nous surprendra toujours. L'homme ne serait-il qu'une fausse note dans le merveilleux, le sublime concert de la nature ? C'est du moins ce que nos connaissances scientifiques qui avancent lentement mais sûrement, nous suggèrent aujourd'hui. J'ai toujours été surpris par cette dichotomie entre l'harmonie et l'équilibre de la nature et les incohérences et les folies de l'homme. Oh, bien sûr, dans ce brouhaha humain, il y a quelques exceptions (la sagesse orientale, la merveilleuse civilisation grecque et, plus près de nous, le siècle des lumières) mais il ne faut pas oublier tout le reste qui, insensiblement, semble nous mener vers une sorte d'apocalypse. Alors quoi, tout cela est-il bien normal ? Cela, en tout cas a choqué la candeur de beaucoup de jeunes et celle de beaucoup d'adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Eh bien, ils n'ont peut-être pas tort d'être resté purs. Il y eut bien, au cours de ces quelques millions d'années qui nous précèdent, un certain nombre d'incidents ou d'accidents de l'évolution. Certains scientifiques viennent de s'apercevoir qu'en réalité, si elle avait respecté les lois de l'évolution et de la sélection naturelle, la lignée humaine n'aurait jamais dû exister ou aurait dû disparaître depuis longtemps. La meilleure preuve, c'est que tous les cousins d'Homo sapiens ont, eux, bel et bien disparu de la surface de la Terre.



Cette idée semble aujourd'hui bien saugrenue. Pourtant, on pourrait se demander si elle n'arrive pas à point nommé. Notre fierté d'être supérieur en prend un sacré coup. Mais, justement, cette fierté n'est-elle pas mal placée et, en perdre un peu, ne serait-ce pas le moyen de nous assagir et de rentrer dans le rang de cette harmonie que, d'une certaine façon, nous admirons tous. Oui, nous ne sommes pas raisonnables. Nous abusons de cette accidentelle intelligence, de cette accidentelle supériorité.



Si c'était vrai, si nous étions capable de faire amende honorable, alors, je vous l'assure, nous connaitrions le vrai chemin du paradis.



François-Michel MAUGIS