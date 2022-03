A la Une . L’homme qui avait insulté un agent de la Poste a été relaxé

Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a relaxé l’homme qui avait insulté un responsable d’une agence postale de Saint-Joseph. Les magistrats ont estimé que l’outrage à une personne chargée d’une mission de service public n’était pas démontré. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 15:06





Ce dernier avait déposé plainte pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public. Lors de sa plaidoirie le 1er mars, Me Frédéric Hoarau avait ressorti une jurisprudence sur un cas identique. Le tribunal de l’époque avait jugé qu’un agent de la Poste servait l’intérêt public, mais n’est pas délégataire d’une mission de service public.



