L'homme qui a poignardé son voisin reste en prison

L’homme d’une quarantaine d’années soupçonné d’avoir poignardé son voisin à Villèle le 31 juillet avait été mis en examen et écroué pour violences avec arme la semaine dernière. Ayant obtenu un délai avant d’être entendu par le juge des libertés et de la détention, il a été reçu aujourd’hui et la décision est tombée : le suspect reste en prison en attendant son procès. Le risque de récidive a été avancé, le voisin étant réputé pour poser problème dans le quartier.



La procureur a également indiqué vouloir limiter la pression sur les témoins. La défense a quant à elle déclaré que tous les témoins avaient déjà été entendus et que le suspect, restant cloîtré chez lui, ne cherchera pas les problèmes. Des arguments qui n'ont pas suffi à convaincre.



Pour rappel, il s’en est pris à son voisin qui avait fait irruption chez le mis en cause pour des raisons qui restent à déterminer.



Dans la bagarre sur fond d’alcool, le quadragénaire a sorti un couteau et le lui aurait planté dans l’épaule.