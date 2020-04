La grande Une L'homme de 82 ans transféré à St-Joseph contre l'avis de sa famille est décédé ce matin Triste épilogue pour ce patient qui avait été transféré du service de réanimation de Saint-Pierre au service de gériatrie de Saint-Joseph, son état s'étant aggravé, il est décédé ce matin à 6h.





Arrivé samedi dernier aux urgences Sud pour ce qui s'avèrera être une dengue, l'homme avait attendu douze heures sur un brancard, sans manger ni boire. Déshydraté, il avait été placé en service de réanimation, mais les médecins avaient jugé bon de ne pas l'intuber, raconte Eric. Estimant ensuite son état suffisamment amélioré, les médecins demandent son transfert dès le lendemain au service de gériatrie de Saint-Joseph.



Là, son état s'aggrave, il fait une fausse route et doit être sédaté. La famille demande qu'il soit évacué de nouveau vers Saint-Pierre, en soins intensifs, mais il est jugé intransportable. Eric demande à rendre visite à son père, le médecin refuse, pour cause de protocole Covid: son père n'est pas en chambre individuelle. Après maints échanges "aigre-doux" avec le médecin, Eric a finalement autorisation de rendre visite à son père mercredi.



"Mon père était très affaibli, sédaté, branché de toutes parts, j'ai donc insisté pour qu'il soit transporté dans un service adapté, à Saint-Pierre", explique Eric. L'homme avait en effet fait une fausse-route lors d'une tentative d'alimentation, il était trop faible pour s'alimenter normalement. "Hier, je lui ai rendu une deuxième visite, il allait un peu mieux, mais ce matin à 6h, il est parti", souffle Eric.



"S'il n'était pas mort ce matin, je l'aurais moi-même transféré à Saint-Pierre, il est incompréhensible qu'il ait été placé dans un service non adapté à son état ! Ce n'est pas comme si les réanimations étaient débordées, comme en métropole, là, j'aurais pu comprendre qu'il ne soit pas prioritaire", s'insurge Eric, qui se réserve le droit de porter plainte, précisant ne pas jeter la pierre aux soignants de Saint-Joseph, mais regretter la légèreté de l'hôpital de Saint-Pierre.





