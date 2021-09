Courrier des lecteurs L'hommage de la nation...

Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 10:14

A contre-courant.

A côté de l'industrie de l'armement, le Cinéma est une industrie qui marche en France et qui s'exporte... l'industrie du livre et de la production littéraire aussi...

Ces deux dernières à côté des médias influencent largement et même fabriquent l'opinion dominante en France... rien d'étonnant que les personnes qui incarnent ces métiers soient adulées par le peuple , imprégné d'affect, jusqu'à débordement. Parfois sans freins.

Personne ne viendra contester les dons de Belmondo dans le cinéma et comme acteur...pour toute une génération. Perso, initié au cinéma par le 1er James Bond 007,(1960) j'ai apprécié ses pirouettes et autres cascades et sa gueule à plaire aux femmes, mais ça fait pas mon héros ! Pour les plus jeunes, ceux nés depuis son dernier film, c'est à crédit qu'ils fonctionnent . Mais c'est sa vie personnelle et professionnelle remplies de réussites..il a déjà été récompensé par ses pairs et même reçu la légion d'honneur....faut-il placer l'hommage de la nation au même titre qu'un hommage rendu à ceux qui ont protégé, défendu, sauvé, la France et la Nation en versant leur sang ou à force de bravoure, , la question se pose... La décision de Macron de rendre hommage national à Belmondo n'a pas de caractère électoraliste direct, mais politique quand même d'assurer le rayonnement du cinéma français ... surtout avec la sulfureuse ministre de la Culture à ses basques.. comme si le monde de l'industrie du Cinéma allait tenir compte de ce qu'a été un acteur à un moment donné... l'industrie du Cinéma vit dans le temps présent pas avec des souvenirs...pas sûr qu'il y ait de modèle déposé en style et en figure à prévaloir.

Il y a aussi le désir de faire plaisir et d'entretenir une clientèle de relations faisant un peu l'opinion en France ...une opinion de caste !

Les remerciements venant du microcosme Parisien et distingué ont du reste fleuri... Je n'arrive pas à être séduit par cet hommage contre lequel je n'ai rien... cependant.. mais bof!

Le monde du show-business des Arts , et du Cinéma qui fait son cinéma.