L'hommage de PLL aux femmes

Lil-King, Luidgi et SG appellent les femmes à ne pas se laisser influencer par les réseaux sociaux et à vivre pleinement.La journée des droits des femmes était aussi l'occasion de se pencher sur les problématiques du quotidien. La jeune Anouchka a dénoncé la vision machiste de la société dans une chanson intitulée " 8 mars ". Maya Kamaty et Marie Lanfroy de Saodaj ont aussi dévoilé "La Meute", une réalisation où elles explorent la prise de parole au féminin . Par ailleurs, l'INSEE a notamment publié un rapport sur l' inégalité femme-homme aux fonctions de pouvoir