L'hommage de Jean-Hugues Ratenon à Tonton David

C’est avec tristesse que j’ai appris la mort de Tonton David, de son vrai nom David GRAMMON.

Une figure du reggae en France disparait et avec lui un des porte-drapeaux Réunionnais.



Nous avons tous en mémoire sa chanson « sûr et certain » qui prend encore plus de sens aujourd’hui dans la période de crise que nous vivons.



« Je suis sûr qu’on nous prend pour des cons. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme ; maquillage, des bavures policières, falsification de l’Histoire ».



Déjà à l’époque, en 1994, dans cette même chanson, il dénonçait l’abandon des Outre-Mer par le pouvoir central.



Sa simplicité, son talent font de lui un chanteur populaire apprécié.

A toute sa famille, ses proches, ses très nombreux amis, je présente mes sincères condoléances.