L’hommage de Didier Robert à Jean-Claude Fruteau

Le communiqué :



"Jean Claude Fruteau a consacré une formidable énergie à l'expression de la vie citoyenne réunionnaise. Il vient de quitter son fauteuil de maire après avoir œuvré au total, plus de 28 années pour le développement de Saint Benoît. Je salue la qualité de son travail que tous reconnaissent unanimement, que ce soit en tant que Premier magistrat, Conseiller régional, général, Député européen... Je tiens particulièrement à souligner les qualités humaines incontestables et le grand esprit d'analyse que j'ai su apprécier au fil des années. Je lui souhaite meilleure santé et adresse mes salutations à sa remplaçante, Madame Herwine Boyer-Pitou".



Didier Robert

Président de la Région Réunion