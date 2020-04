A la Une . L'hiver austral s'invite pour quelques jours

Météosat ce matin. Les résidus d'un front froid traversent rapidement la moitié Sud de la Réunion ce lundi et sont suivis d'une remontée d'air plus frais ( en bleu). Les températures baissent la nuit prochaine et mardi . Le Nord reste une zone de douceur la journée. Prévisions pour le lundi 27 Avril

Le vent se renforce sur les faces Ouest et Est de l'île en journée. Vers Piton Sainte Rose ou encore la Pointe des 3 Bassins les rafales peuvent flasher à plus de 80km/h. La nuit prochaine est fraîche notamment dans les hauts ce qui contraste avec les nuits précédentes.



➡️ En début de matinée: un franc soleil inonde l'île mais rapidement des nuages et averses remontent par le Sud et s'installent sur la moitié Sud de la Réunion. Les averses sont plus fréquentes sur les reliefs du Sud sauvage, et du volcan mais aussi vers le Tampon, la Plaine des Cafres, les hauts de Saint Louis et de Saint Leu.

Sur le Nord de l'île les éclaircies dominent largement.



➡️ Cet après-midi le temps humide perdure sur une large moitié Sud-Est. Sur la moitié Nord les hauts sont dans le gris mais des éclaircies s'affichent toujours sur le littoral.



En soirée et au cours de la nuit prochaine le temps reste humide sur le Sud-Est. Les thermomètres accusent une baisse sensible par rapport aux nuits récentes. Une couverture péi bien chaude sera indispensable dans les hauts.



🎏 Le vent enclenche les vitesses au cours de la matinée pour flasher à 70km/h en début d'après-midi sur le littoral entre l'Étang Salé et le Port à l'Ouest et entre Saint Philippe et Sainte Rose. Dans l'après-midi il gagne Saint Benoît et Sainte Suzanne. Les plus fortes rafales dépassent localement 80km/h comme vers Piton Sainte Rose ou la Pointe des 3 Bassins.

Les Plaines sommets et crêtes sont exposés.



🌊 La mer est peu agitée sur le littoral Nord. Elle est agitée ailleurs, puis forte dans l'après-midi. Un train de houle atteignant un peu plus de 2m50 déferle sur les rivages Ouest et Sud la nuit prochaine.

La température du lagon est voisine de 27°.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales sur le Nord mais en baisse sensible sur la moitié Sud et dans les hauts à partir de cet après-midi. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h33 le 27 -- Coucher du soleil : 17h58 le 26



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 29 La Bretagne (238m) 29 La Montagne/Brises 29 Le Port 30 Saint Paul 29 Grand Fond 30 Pointe 3 Bassins 30 Tan Rouge 25 Colimaçons 22 Étang Salé Les Hauts 22 Les Makes 22 Saint-Louis 29 Pierrefonds 28 Terre Rouge 29 Trois Mares, Tampon 25 Saint Joseph 29 Le Baril 27 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 29 Volcan 17 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 24 Mare à Vieille Place 25

Températures de la nuit sous abri dans les stations de Météo France. Encore douces pour le moment. Mon Facebook

Pluies rapportées par les stations de Météo France sur une période de 24heures. Temps très peu humide ces dernières 24h.



Analyse de la situation de surface ce matin: le front froid en bleu traverse rapidement nos régions ce lundi alors qu'à l'arrière se posiitonne l'assez fort anticyclone. Épisode d'hiver austral sur la Réunion.



Réveil encore au calme sur les plages de l'Ouest avant le net renforcement du vent en cours de journée. Webcam de 06h31 à l'Hermitage.



Tendances générales le mardi 28 Avril ➡️ mardi: temps frais plus marqué dans les hauts et sur le Sud-Est.

Le temps est plutôt sec sauf sur le Sud-Est, le Sud sauvage et la région du volcan.



🎏 Le vent rentre sur le Nord et le Sud flashant à 60/70km/h.



🌊 La mer est est agitée à forte sur le Sud sauvage avec une houle de 2m50. PATRICK HOAREAU Lu 814 fois







