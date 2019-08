L'hiver austral garde ses plus belles couleurs Vendredi et Samedi

REUNION

Bonjour toutes et tous!

L'hiver austral conserve ses plus belles couleurs pour ces deux prochains jours: ciel bleu et soleil très doux.

Graphique:

TENDANCES POUR CET APRES MIDI ET POUR LES 16 ET 17 AOUT A LA REUNION:

1:

Jeudi après midi

2:

Nuit de Jeudi à Vendredi

:

2:

Vendredi 16 Août:

3:

Samedi 17 Août:

2019 AOUT 15 12h20Simulation du modèle Arome pour l'après midi du 16 Août. Les nuages à proximité des Iles Soeurs sont peu développés( rouge: développement limité en altitude). METEO FRANCEEn ce début d'après midi les nuages sont concentrés sur les pentes du Sud-Ouest comme dans la région des Colimaçons ou les hauteurs de l'Etang Salé par exemple. Le brouillard est présent entre 700 et 1000m sur ces régions mais le risque pluvieux reste faible.Les nuages présents sur les pentes de l'Est et du Nord sont assez clairsemés.Le soleil vous l'aurez compris est largement majoritaire. Les sommets de l'île se laissent admirer sans problème.A midirapportait 15° sous abri au Maïdo et au volcan, alors qu'on frôle les 20° dans les Plaines. Temps printanier à Cilaos également avec 22°.Les plages ne sont pas en reste etrapporte 28° à Grand Fond à midi.Le vent souffle en rafales très modérées inférieures à 50km/h sur le Sud-Sud-Est et sur le Nord-Est de l'île.La haute mer est houleuse et au déferlement sur les côtes Ouest et Sud avec le renforcement en fin journée d'une houle de Sud-Ouest( jusqu'à 2m50).des nuages poussés par les vents s'échouent sur la moitié Est de l'île. Mais ils sont peu nombreux et peu actifs.La grande majorité du ciel réunionnais est pratiquement dégagée ce qui facilite la baisse rapide des températures dans les hauts dès que la nuit s'annonce.On a relevé moins de 2° au Maïdo la nuit précédente et 3° à Bourg Murât.e volcan, Cilaos et les hauts du Nord restent également les zones les plus froides.Sur le littoral les minimales n'ont pas de caractère exceptionnel.très belle journée d'hiver austral en perspective. Le risque pluvieux est très faible.La rentrée des classes ne sera pas perturbée par le temps.Les températures maximales sont douces mais probablement légèrement inférieures à celles observées la veille.Les sommets de l'île toisent les nuages développés en journée sur les reliefs.Cette couverture nuageuse péi est peu épaisse et élit plutôt domicile sur les pentes du Nord-Ouest au Nord-Est en passant par les hauts du Chef-Lieu.Les averses sont rares.Le vent est faible à modéré.La haute mer est houleuse et au déferlement sur les côtes Ouest et Sud avec le renforcement en journée d'une houle de Sud-Ouest( jusqu'à 2m50).temps sec et ensoleillé en ce début de Weekend.Les randonneurs sont à la fête. Les sommets toisent les nuages l'après midi.Le vent est à peine perceptible .La houle de Sud-Ouest continue de déferler sur les côtes Ouest et Sud.Sur ce permettez moi de vous souhaiter un excellent après midi.Cheers,Patrick Hoareau.