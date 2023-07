La grande Une L’historique des recherches Google des Réunionnais à la mi-2023

Le moteur de recherche dominant sur Internet, Google, enregistre toutes les demandes réalisées par les internautes basés à La Réunion. Les six premiers mois de l’année terminés, c’est le moment de se pencher sur les sujets qui ont le plus passionné, intéressé et interpellé les Réunionnais. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 11:36

Google est toujours le moteur de recherches le plus utilisé dans le monde et évidemment aussi à La Réunion. Le géant de l’Internet n’oublie rien et chacune des questions posées ou requêtes lancées sont enregistrées. Un paramètre qui permet de fouiller dans l’historique des recherches des Réunionnais afin de connaître les sujets d’intérêts des internautes.

Les plus fortes progressions



On commence avec les sujets et requêtes qui ont clairement bondi lors des premiers mois de l’année 2023. Et c’est une révolution technologique qui a marqué l’actualité en début d’année avec l’avènement de l’



Les recherches autour de ce sujet ont connu la plus forte progression (+2.400%) avec la requête principale qui n’est qu’autre que l’outil de discussion “



La météo est un sujet qui intéresse toujours les Réunionnais, surtout durant la saison cyclonique. Le On commence avec les sujets et requêtes qui ont clairement bondi lors des premiers mois de l’année 2023. Et c’est une révolution technologique qui a marqué l’actualité en début d’année avec l’avènement de l’ intelligence artificielle Les recherches autour de ce sujet ont connu la plus forte progression (+2.400%) avec la requête principale qui n’est qu’autre que l’outil de discussion “ ChatGPT ”. Celui-ci est notamment utilisé pour des questions du quotidien, mais certains tentent aussi de tricher à l’école comme au travail. Beaucoup se sont fait prendre.La météo est un sujet qui intéresse toujours les Réunionnais, surtout durant la saison cyclonique. Le cyclone Freddy qui s’est approché de La Réunion fin février est donc sans surprise le deuxième sujet qui a connu la plus grande progression début 2023.

Les moments forts de l’actualité



Les Réunionnais s’intéressent aussi aux sujets qui touchent toute la France. C’est notamment le cas de la



Un autre sujet très différent figure dans le haut du classement. L’accident très grave provoqué par le comédien



On notera aussi un pic de recherches autour du Ciné Grand Sud, sorti de terre en avril à Saint-Pierre, mais aussi autour du Real Madrid que le presque-Réunionnais Les Réunionnais s’intéressent aussi aux sujets qui touchent toute la France. C’est notamment le cas de la réforme des retraites qui a poussé les Réunionnais à faire plusieurs recherches, notamment durant les mobilisations qui ont eu lieu sur l’île.Un autre sujet très différent figure dans le haut du classement. L’accident très grave provoqué par le comédien Pierre Palmade , son placement sous contrôle judiciaire et sa sortie récente en boîte de nuit , ont attisé la curiosité des Réunionnais. Le nom de l’artiste est la deuxième requête Google qui a le plus progressé du 1er janvier au 30 juin 2023.On notera aussi un pic de recherches autour du Ciné Grand Sud, sorti de terre en avril à Saint-Pierre, mais aussi autour du Real Madrid que le presque-Réunionnais Karim Benzema a quitté par surprise pour rejoindre un club d’Arabie Saoudite.

Les recherches les plus fréquentes



Ce classement ne change que très peu au fil des mois mais profitons de l’occasion pour rappeler la liste des mots-clés ou sites Internet les plus souvent demandés à Google à La Réunion.



Les outils numériques pour les jeunes à l’école sont bien sûr très haut placés, qu’il s’agisse de Metice, portail d’information de l’Académie de La Réunion, ou de Pronote, outil de gestion de vie scolaire, utilisé par les différents établissements scolaires.



Il y a ensuite des classiques comme la Ce classement ne change que très peu au fil des mois mais profitons de l’occasion pour rappeler la liste des mots-clés ou sites Internet les plus souvent demandés à Google à La Réunion.Les outils numériques pour les jeunes à l’école sont bien sûr très haut placés, qu’il s’agisse de Metice, portail d’information de l’Académie de La Réunion, ou de Pronote, outil de gestion de vie scolaire, utilisé par les différents établissements scolaires.Il y a ensuite des classiques comme la CAF Pole emploi ainsi qu'une banque très connue. Plus bas dans le classement se trouve un site très connu de vente ou locations entre particuliers, les sites de paris sportifs ou de jeux d’argent et ensuite les sites d’information avec en tête, votre préféré, Zinfos974 (que vous pouvez ajouter à votre onglet “favori”).



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur