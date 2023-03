A la Une . L'histoire du groupe Ziskakan portée sur grand écran par Sébastien Folin

Le public le lui a bien rendu et c'est mérité. Présent dans l'île pour présenter son documentaire sur le groupe Ziskakan, intitulé "Ziskakan, une révolution créole", Sébastien Folin a eu droit à une standing ovation le 9 mars dernier au Cinéma Cristal. Près de 300 personnes, dont les membres historiques du groupe ont salué le travail opéré par l'ex-animateur devenu producteur à France Télévisions. Un documentaire que vous pourrez voir sur l'antenne de Réunion La 1ère le 22 mars prochain à 18h45. Par La rédaction - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 08:09

Après de long mois de travail j’ai livré mon bébé à La Reunion jeudi 9 mars.



Ziskakan, une révolution créole, le premier doc que je réalise ne m’appartient plus. Je l’ai offert en avant première à 300 personnes qui m’ont donné en retour une dose d’amour incroyable. Les membres historiques de ce mouvement qui a révolutionné la culture créole dans mon île ont découvert leur histoire sur grand écran. Et l’émotion était intense.



Le lendemain c’est au Cristal à Saint-Benoit que des scolaires ont pu découvrir cette histoire. Dans ce même cinéma où j’allais, un brin endimanché, quand j’avais 10 ans. Tout un symbole ! Merci la vie.



Le doc sera sur 1ere à La Réunion le 22 mars à 18h45, en mai sur France 3 et cet été sur Canal + Réunion. Bientôt les premières images.