L' hibernation se poursuit...

Comme nous tous, les élus ont contribué à constituer la bulle financière née du confinement, leurs dépenses réduites sans que leurs émoluments soient modifiés..

Ils ont pourtant beaucoup paressé!



La parole de l' État via l' Ars et la Préfecture a nettement dominé les débats publics, sans contradiction politique comme on est en droit d'attendre..



Ainsi concernant l' aérien, la Corse a déjà établi son plan de vol d' après déconfinement.

Si je dis la Corse c est à l'initiative des politiques Corses..

Les nôtres semblent toujours en attente, passifs à souhait.



Ils attendent que la pitite mamzelle, écartelée aux quatre points cardinaux des outre-mer présente sa copie.."