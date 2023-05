L'extrême-droite se divise à La Réunion

“La différence avec le RN local, c’est que nous ne ferons pas d’alliance avec ceux qui sont destructeurs de notre patrimoine, sont responsables de l’ensauvagement de notre île. Le RN local a fait des alliances avec la NUPES”, déplore Gaëlle Lebon.



La créatrice du Rassemblement Réunion explique vouloir porter à sa façon ses propres valeurs : “Nous allons continuer à défendre les valeurs que l’on a défendues depuis que nous sommes le terrain politique. C’est-à-dire des valeurs patriotes et remettre les Réunionnais au centre des préoccupations, continuer à militer contre les injustices que subit La Réunion, notamment en ce qui concerne la suppression de l’octroi de mer.”



Gaëlle Lebon assure son opposition à la classe politique actuellement au pouvoir : “Nous trouvons que nos élus de La Réunion ne défendent pas assez cette injustice et préfèrent s’occuper à déboulonner les statues et changer les noms des rues alors que nous avons des choses très concrètes à mettre en place pour redonner du pouvoir d’achat aux Réunionnais.”



“Nous avons vu sur le terrain que les Réunionnais veulent du concret. Nous sommes issus de la société civile. Avant de m’engager dans la politique, j’ai été citoyenne engagée, dans les combats contre la vie chère, les mesures liberticides d’Emmanuel Macron. C’est la suite logique pour moi”, explique-t-elle avant de conclure : “Nous allons nous présenter aux échéances électorales. Nous nous présentons pour changer la politique.”