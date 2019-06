.... L’extrême droite incrédule face au vivre ensemble Réunionnais.....

Alors qu’une photo des forces de l’ordre, invitées à rompre le jeûne à la mosquée de Saint-Joseph, fait le tour des réseaux sociaux, Damien Rieu, figure de l’extrême droite identitaire, demande confirmation sur twitter. Cette image, qui illustre le vivre ensemble de notre île, semble provoquer le doute chez ce proche du Rassemblement National.



Pourtant, chaque année pendant le ramadan, les responsables de la mosquée de Saint-Joseph invitent des représentants des forces de l’ordre à une rupture symbolique du jeûne.



Une image comme on en voit souvent à cette période de l’année, et qui est loin de surprendre les Réunionnais.



Plusieurs repas sont organisés aux quatre coins de l’île par des associations musulmanes, comme à Saint-André il y a quelques jours à peine, où plus de 600 personnes, toutes confessions confondues, étaient réunies.



Un vivre-ensemble qui peut pour autant parfois se montrer fragile, surtout sur les réseaux sociaux, où les commentaires racistes fleurissent à chaque fois que les demandeurs d’asile Sri-lankais sont évoqués …