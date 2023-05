A la Une . L'extrait du prochain single de Léa Churros fait déjà l'unanimité

La chanteuse Léa Churros est de retour avec R'm'N Prod pour un nouveau tube. La chanson tourne déjà en exclusivité à la radio mais un extrait a été publié sur les réseaux sociaux. La vidéo a été visionnée plus de 14.000 fois en 10 heures sur Facebook, des statistiques qui augurent la naissance d'un nouvel hymne pour les jeunes Réunionnais qui soignent des peines de cœur. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 09:40







Baradi Siva