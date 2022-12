L’extension des cimetières communaux expliquée dans une vidéo

La Commune de Saint-Paul souhaite accompagner les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois, de la naissance jusqu’à la dernière demeure. C’est tout l’enjeu du programme d’extension de trois cimetières (Le Guillaume, Tan Rouge et Villèle). 1800 concessions supplémentaires, 3 600 emplacements disponibles supplémentaires dans les deux prochaines années, création de deux chambres funéraires, étude pour la création d’autres chambres funéraires notamment à La Saline… la Ville de Saint-Paul anticipe les besoins de la population pour les 20 prochaines années. Le point en vidéo avec Alexis POININ-COULIN, délégué à la qualité du Cadre de Vie, aux affaires funéraires, à la

