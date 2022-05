La Maison SERVEAUX accueille l’exposition “Off de la Biennale de Dakar 2022” du 23 mai au 21 juin 2022.



Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, vous propose d’y assister, du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et le vendredi, de 8 à 15 heures. Plus d’informations au 02 62 34 49 20.



Découvrez ci-dessous la présentation de ce rendez-vous. Vous pouvez aussi en savoir plus en cliquant ici.