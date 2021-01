L’exposition Nout Souvnans, la vie lontan a l’espace Sudel-FUMA

N’oublions pas notre patrimoine et notre richesse culturelle ! L’exposition “Nout souvnans” nous fait voyager dans le passé avec une reconstitution d’une scène de vie, des objets lontan comme l’alambic, le karo ou encore le moulin maïs et des aquarelles de paysages Réunionnais. Plusieurs autres choses sont encore à découvrir en famille ou entre amis !



Associations exposantes :



– Christian Kichenapanaïdou



– Ti bwa Serges Perrot (reconstitution de scène de vie lontan)



– CIASPCF Alambic et objets de distillerie.



– ASCLB Chemin Pavé



– Alain Baltz de l’UDAR, aquarelle cases creoles.



Le travail de ces associations est à découvrir encore jusqu’au 22 janvier 2021 de 10 à 16 heures à l’espace culturel Sudel-FUMA au 1 rue Marius-et-ary-Leblond 97460 Saint Paul.



En raison des conditions sanitaires actuelles les places sont limitées. Renseignements et reservation au 0692 45 76 41. Oubli pa zot mask !