L’exploit des Lyonnais en Ligue des Champions

L’Olympique lyonnais a réalisé l’exploit d’éliminer la Juventus de Turin de Cristinao Ronaldo en 1/8e de finale de ligue des champions. C’est la quatrième fois de l’histoire que deux clubs français se retrouvent en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 8 Août 2020 à 09:01 | Lu 637 fois

Et si 2020 s’avérait être un grand cru pour le football français? Avec cette édition de la ligue des champions au format de la coupe du monde, tout paraît possible. Surtout pour un Lyon affamé qui a réalisé l’impensable : éliminer la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo.



Il y a de cela une éternité, le 27 février dernier plus précisément, l’OL avait réussi l’authentique exploit de battre la Vieille Dame au match aller. La pandémie avait alors déjà touché fortement l’Italie et l’organisation de ce match avait fait polémique avec l’arrivée de supporters italiens dans la deuxième ville de France. Hors de cette polémique, les joueurs de Rudi Garcia avaient tout simplement réalisé l’exploit en s’imposant 1 à 0 face à une Juventus poussive. De quoi vexer le champion d’Italie qui attendait les Lyonnais de pied ferme pour le 17 mars. Et puis la Covid-19 en avait décidé autrement.



5 mois après, les deux équipes se retrouvaient enfin à l’Allianz Arena de Turin. Malheureusement pour les bianconeris, leurs supporters n’étaient pas là pour mettre la pression sur les Lyonnais.



Un départ idéal



Il n’aura fallu que 9 petites minutes pour entretenir l’espoir des Lyonnais. Houssem Aouar est fauché dans la surface par un défenseur italien et l’arbitre désigne le point de penalty. Memphis Depay se charge de le transformer d’une somptueuse panenka. Après ce but à l’extérieur, les Turinois doivent alors inscrire 3 buts pour se qualifier. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont alors assiéger la cage d’Anthony Lopes. Après plusieurs actions chaudes. Memphis Depay provoque un penalty à la 40e minute que Cristiano Ronaldo transforme.



Le portugais, toujours présent lors des grands rendez-vous, va ensuite donner l’avantage aux siens à l’heure de jeu d’une superbe frappe depuis l’extérieur de la surface de réparation. À 2-1, l’espoir était de nouveau permis pour les bianconeris et la pression se fit de plus en plus forte sur la cage lyonnaise.



Malheureusement pour le quintuple ballon d’or, ses coéquipiers n’auront jamais réussi à se hisser à son niveau durant la partie. Au bout du suspense, les gones vont tenir le coup et résister jusqu’au coup de sifflet final. Pour le plus grand bonheur du président Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais se qualifie pour les quarts de finale de la ligue des champions. Les Lyonnais retrouvent donc le PSG en quarts de finale de la plus belle des compétitions européennes.



Le Real de Zidane éliminé



Dans l’autre match de la soirée, le Manchester City de Pep Guardiola a éliminé le Real Madrid de Zidane. Déjà vainqueur au match aller 2 à 1, les Citizen n’ont pas laissé d’espoir au champion d’Espagne. Dès la 8e minute, le français Raphael Varane se faisait subtiliser le ballon dans la surface par Jésus qui transmettait le ballon à Sterling en position idéale.



Karim Benzema, l’homme en forme du côté de Madrid, parviendra à égaliser à la 27e minute.



Malheureusement, la soirée s’est avérée être un calvaire pour le champion du monde français. Avec une passe en retrait de la tête à son gardien trop courte, Raphael Varane a offert le second but mancunien à Gabriel Jésus. La Casa Blanca ne parviendra plus à revenir au score et Zinedine Zidane connaît donc sa première élimination en ligue des champions pour sa quatrième participation en tant qu’entraîneur.



