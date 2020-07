L'expérimentation du dispositif départemental R+, l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi

Ce mardi 28 juillet 2020 a été présenté dans l’hémicycle du Département : " R+ " , l’Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi, par le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior et le vice-Président à l’action sociale Jean-Marie Virapoullé, en présence des partenaires institutionnels (Pôle Emploi, CAF, les chambres consulaires, l’Association des Maires de La Réunion, le Cnarm, le CFA Services d’aides à la Personne, les membres du réseau Point Chance) et des représentants du monde économique.L'expérimentation de ce dispositif d'innovation sociale a pour objectif l'entrée en parcours de 5 000 bénéficiaires entre le 1er septembre 2020 et le 30 avril 2021, avec un taux d'insertion durable de 50% à l'issue du parcours.