A la Une . L'exhibitionniste en prison en attendant une expertise

​Les températures ne sont pas encore caniculaires mais cela n'empêche pas certains de trouver la moindre occasion pour se dévêtir en public. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 16:54

Un homme qui se promenait complètement nu sur une plage de l'ouest a été appréhendé ce samedi par les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul, non sans quelques difficultés. Refusant de se faire interpeller, il a finalement dû se résoudre à sa garde à vue.



Ce lundi, il devait répondre des faits d'exhibitionnisme, d'outrage à agent et de rébellion devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de la comparution immédiate. L'individu avait déjà été condamné en juin 2021 pour exhibition à de la prison ferme. Une expertise avait conclu qu’il n’y avait pas d’altération du discernement.



Compte tenu du comportement du prévenu, le tribunal a décidé de réitérer l’exercice. Dans l'attente de l'expertise, l’audience est donc renvoyée au 28 décembre. En attendant, il reste en détention.



