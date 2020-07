A la Une . L’exceptionnel cliché d’un Paille-en-queue en plein vol

Au hasard d’un vol de parapente, le moniteur a réalisé un cliché qu’on ne peut faire qu’une seule fois dans sa vie. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 4 Juillet 2020 à 15:56 | Lu 1206 fois

Des fois, le hasard fait mieux que n’importe quelle agence de pub. Avec ce cliché, la société Solid’Air Parapente Réunion risque de s’offrir une campagne de communication à peu de frais. Pour cela, il aura suffi d’un Paille-en-queue qui s’est offert un photobomb dans la photo du moniteur.



"C'est une chance. Je réalise très souvent cette prise de vue avec mes passagers et ce Paille-en-queue nous a gratifié de sa présence", se réjouit Thibault Chaigneau, codirecteur général de la société. Un coup de chance pour l’entreprise qu’il a monté avec Gildas Ben, champion de La Réunion 2016 de parapente, et qui a souffert du confinement comme tant d’autres.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur