A la Une .

L'excellent taux d'insertion professionnelle du RSMA présenté à Elisabeth Borne

Elisabeth Borne s'est rendue à la caserne du Régiment du service militaire adapté ce samedi après-midi à Terre Sainte Saint-Pierre. Elle a notamment rencontré les volontaires qui ont, pour certains, pu présenter leurs réalisations fabriquées au sein de ce cadre militaire et d'apprentissage technique. Elisabeth Borne a remis des médailles et rappelé l'engagement que représente l'insigne du RSMA. Une école de la vie qui forme des jeunes de 16 à 25 ans à divers métiers. Une spécificité Outre-mer qui donne des idées à tous les ministres qui viennent découvrir ce régiment à des fins, pourquoi pas, de l'imaginer essaimer ailleurs sur le territoire national. Son taux de réussite parle en effet pour lui avec des taux d'insertion atteignant les 77 % dont 59% des élèves basculent dans un emploi durable avec un contrat de travail supérieur à 6 mois (CDD, CDI ou alternance) et 18% qui poursuivent dans une formation. Les images de cette visite sont signées Gaëtan Dumuids.