L’excellence éducative récompensée à Saint-Paul

Un point de départ dans la vie de nos jeunes étudiant·es Saint-Paulois·es en route vers la concrétisation de leur parcours professionnel.

Cette année particulière a demandé une réadaptation du protocole de réception du public. Marquée par la présence de Kévin DAIN, élu en charge de la Jeunesse, en début de semaine, cette remise de chèque cadeau a été possible et ce malgré toute la procédure liée à la mise en place du protocole sanitaire.

Une belle occasion, pour la Ville de Saint-Paul de manifester toute sa gratitude et toute sa reconnaissance aux parents qui accompagnent leurs enfants durant toute cette semaine. En les observant, l’on devine que joie et nostalgie sont maîtres de cérémonie de ce moment où la récompense est de mise pour nos diplômé·es 2021.

Annick, mère accompagnant son tout premier enfant confie « qu’il est temps de se dire qu’ils ont grandi ». Ayons également une attention particulière pour les enseignants ayant permis la réussite de ces étudiant·es.

La Ville de Saint-Paul adresse une nouvelle fois ses sincères félicitations à ses lauréat·es de la session 2021 et leur souhaite également une belle continuation dans la réalisation de leur projet.

Vous pouvez vous renseigner au service Protocole de la Ville de Saint-Paul au 02 62 45 81 95 ou à l’adresse suivante (protocole.invitation@mairie-saintpaul.fr). Les diplômé·es éligibles doivent absolument présenter leurs justificatifs : pièce d’identité, livret de famille et relevé de notes.

Ouverture du service : du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et les vendredis, de 8 heures à 15 heures.