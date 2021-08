A la Une . L'ex-présentatrice du JT se marie avec l'ex-recteur de l'Académie

C'est une histoire d'amour qui a commencé il y a plusieurs années à La Réunion, qui dure maintenant en Bretagne et qui s'officialise aujourd'hui avec un mariage. Laurence Françoise, ancienne présentatrice phare du Journal Télévisé d'Antenne Réunion et Thierry Terret, ancien recteur de l'académie de La Réunion se sont unis pour la vie. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 12:13

Le couple s'est formé alors que les deux protagonistes occupaient des postes phares à La Réunion il y a quelques années. Laurence Françoise présentait Le 19H sur Antenne Réunion, journal télévisé préféré des Réunionnais. Elle avait d'ailleurs été élue "personnalité télé préférée des Réunionnais" par les lecteurs de VISU en 2014.



Son âme-soeur est Thierry Terret. Il a été recteur de l'Académie de La Réunion de 2013 à 2016. Père de trois enfants lors de précédentes unions, il a aussi eu une fille en 2015 avec celle qui est devenue sa nouvelle épouse.



Le couple est installé en métropole depuis le départ de Laurence Françoise d'Antenne Réunion et la mutation de Thierry Terret à l'académie de Rennes. La présentatrice du JT a notamment présenté en 2019 les journaux de BFMTV avant de diversifier encore plus ses activités. Elle est maintenant élue (conseillère municipale déléguée à la communication) et professeure.