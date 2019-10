L’ex-patron du Chapiteau tente de récupérer sa maison

Condamné le 15 novembre dernier pour abus de biens sociaux, banqueroute et récidive, Stéphane Lauret avait écopé d’un an de prison avec sursis, d’une interdiction de gérer pendant 10 ans et d’une amende de 50.000 euros. Sa maison avait également été confisquée, c’est pourquoi en appel, le quadragénaire a tenté de convaincre les juges de revenir sur cette dernière sanction comme le relate la presse écrite.