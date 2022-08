A la Une . L’ex-Espace Océan laissera place à une forêt aventure en 2025

La mairie de Saint-Denis annonce que l'Ex-Espace Océan deviendra un parc aménagé. C'était le choix du public. Une ouverture est envisagée fin 2025. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 19 Août 2022 à 14:59

L'ex-Espace Océan deviendra une "forêt aventure". Le futur parc sera aménagé depuis la place Félix Guyon et s'étendra tout le long du linéaire de la place Ha Sam. Le parc sera relié au centre ville. L'attraction principale sera la montgolfière.



C'est le public qui a choisi ce projet qui a récolté plus de 17.000 votes sur 3 semaines (dont plus de 5.300 en ligne). Le coût du projet est estimé à 11 millions d'euros.





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur