L'évolutionnisme

Dans ces temps perturbés ou il est de bon ton de remettre en question nombre de théories, principes et usages, la théorie de l’évolution de Ch. DARWIN est bien mise à mal par l’institution Sciences Po de Reims et ses enseignants philosophes révolutionnaires.



Il faut cependant reconnaitre que dans sa Théorie DARWIN a omis de parler d’une branche particulière apparue au cours de l’évolution de l’ Homo-Sapiens. Probablement à cause d’une apparition trop récente par rapport à l’âge de DARWIN et d’absence de découvertes de Monsieur COPPENS.

Il s’agit de la branche des Homo Motardus sp. qui se manifestent le matin très tôt, le soir au retour dans leurs grottes, et surtout les samedis et dimanches après leurs chasses hebdomadaires en bandes hurlantes.

Cette espèce déjà évoquée par une célèbre voyante nommée Brigitte B. alias BB, qui évoquait dans leur biologie les sensations particulières ressenties par eux durant leurs déplacements. « Des vibrations qui leur remontent dans le bas des reins »



Cette espèce variante de Sapiens vulgaris, est constituée d’un humanoïde et d’une machine hurlante et vibrante, qui s’annonce, en se rapprochant de vous, par un vacarme sonore insupportable. Ces êtres sont en réalité des chimères créees à l’origine pour pouvoir mieux se déplacer, mais qui malgré leur très grande fragilité, et leur taux élevé d’accidents se reproduisent très rapidement.

Mais ces étranges individus font, pour la plupart d’entre eux le même rêve : posséder la plus grosse machine et passer de petits cubes à gros cubes plus bruyants et surtout plus rapides. Ce qui est un avantage pour leurs chasses dominicales même de nuit.

Tout cela provoque, chez les autres espèces des nuisances énormes mais les Motardus s’en fichent royalement et même injurient les Homo vulgaris.



De plus on note un certain laisser aller de la part des grands surveillants des Vulgaris en uniformes et armés qui avaient promis de prendre à bras le corp ces comportements délictueux : radars décibels, radars de vitesse, équipements etc…

Au contraire on a l’impression que les contrôleurs font tout pour leur faciliter la vie :

ralentisseurs spéciaux pour les machines ce qui leur permet de ne pas respecter le code et rouler toujours plus vite même en zone urbaine.



Toujours rien à l’horizon dans les savanes.



Un Vulgaris énervé et excédé de l’Ancienne Route Nationale 3 surtout depuis qu’elle a été refaite