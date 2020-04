L’évènement "Je lis un livre péi" se délocalise sur le web

C’est un peu l’ironie de l’histoire, c’est au moment où l’on a le plus le temps de lire que la 4e édition de "je lis un livre péi" ne peut être organisée. Qu’à cela ne tienne, les organisateurs ont décidé de maintenir l’évènement sur internet.



À défaut de pouvoir maintenir les opérations physiques dans les médiathèques et librairies de l’île, c’est sur la page Facebook de "je lis un livre péi" que l’évènement. Plus d’une centaine d’auteurs ont carte blanche toute cette semaine pour présenter leurs oeuvres. L’occasion de découvrir les talents locaux.



Les organisateurs annoncent que l’évènement physique est reporté, sauf changement, du 18 au 20 juin.