L'euro fête ses vingt ans : "Nou la fé roule a nou !"

Nou la fé roule a nou. Ce cri du cœur, ou plutôt du porte-monnaie, nombre de Réunionnais le partagent. 20 ans après le passage à l’euro, ils sortent les calculettes pour en faire "leur" bilan. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 1 Janvier 2022 à 16:48





Vous rappelez-vous du passage à l’euro ? Quel était votre sentiment à l'époque ?



Anielle : En 2002 je n’étais pas inquiète. J’avais l’impression que ç'aurait été pareil que le franc mais en fin de compte, non, nou la fé roule a nou !



Est-ce juste une impression ou avez-vous un exemple bien précis ?



Il y a des exemples bien précis. Par exemple avant une baguette on payait 4 francs et maintenant vous avez une baguette à 1Є. Et un euro ça fait 6,55 francs. C’est assez cher quand même, tout comme la salade qu'on payait 50 centimes de francs, un demi-franc comme té di avant, et maintenant c’est un euro, un euro cinquante. Si ou converti i fait déjà a ou 9 francs et quelques une salade. Après y a beaucoup de produits encore…



Vous continuez de faire le calcul lorsque vous faites vos courses ?



Non plus vraiment, rarement maintenant car on n’a pas le choix ! Obligés de faire avec mais ça n'empêche pas de se dire que dan tan lontan nou té paye pas autant. Après, comme on dit, la vie change donc ou lé obligé de cour derrière, que ou veut ou que ou veut pas.



Etes-vous satisfaite ou déçue du passage à l’euro ?



Yvonne : Insatisfaite totalement par rapport au fait que les produits sont plus chers.



Est-ce que vous avez un exemple de produit sur lequel vous avez vraiment l’impression qu’avant c’était moins cher ?



Le riz, l’huile, tout le rayon alimentaire finalement.



Est-ce que vous aviez l’impression de remplir un peu plus le chariot à l’époque pour le même montant ?



Oui, c’est flagrant. Avant avec 500 francs on pouvait faire deux caddies de course mais maintenant avec 100Є, même pas la moitié. Et aujourd’hui, je fais encore le calcul mental lorsque je prends un produit. C’est obligé !



Roland : Malgré l’épisode de ras-le-bol des Gilets jaunes, je trouve que les produits sont encore assez chers.



Est-ce que vous faites encore la conversion ?



Ah oui toujours parce que, ou conné, nou gagn pa beaucoup d’argent donc ou lé obligé gérer la petite monnaie que ou gagn. Quand nou achète nou vérifie bien ce que nou prend.



Est-ce que votre chariot était plus rempli à l’époque avec le même montant ? Par exemple 100 francs et aujourd’hui avec 15 euros ?



Ah non jamais. Jamais jamais ! 15 euros c’est juste un bouteille l’huile ! À peine si ou gagn un baguette avec pou manger (rires)



Vous rappelez-vous des premiers jours du passage à l'euro ?



Sylviane : Ah oui j’ai des souvenirs. En plus je tenais un commerce.



C’était quel type de commerce ?



Un snack bar, point chaud.



Vous, vous étiez de l’autre côté en tant que commerçante. Que répondez-vous aux gens qui ne cessent de dire que les prix ont augmenté du seul fait du passage à l’euro, que les prix ont été arrondis au centime supérieur?



C’est vrai que les gens ne faisaient pas trop la différence entre le franc et l’euro, du coup je pense que c’est ça qui a mis un petit peu les gens dans le flou mais après on s’est adaptés, on n'avait pas le choix.



Est-ce qu’il y avait la tentation d’arrondir au dixième au-dessus ?



Ah ben oui on a fait comme tous les commerçants (rires). La baguette était passée à un euro et voilà… C’était dommage, c’était pas de ma faute à moi mais bon il fallait suivre.



En tant que consommatrice aujourd’hui, mettez-vous autant de produits avec 15 euros qu'avec 100 francs à l’époque ?



Quand on a ses habitudes d’achat, on les garde. Même si le prix est un petit peu plus haut, on est obligés de payer et puis on mange ce qu’on a l’habitude de manger.





Marie-Françoise : Non, je ne suis pas du tout satisfaite de l’euro. Tout simplement parce que les prix ont augmenté depuis qu’il y a l’euro. C’est tout !



Vous le voyez comment ?



Au niveau des courses mais c’est horrible. Je reviens de France métropolitaine et il y a déjà historiquement une très très grande différence. En métropole c’est déjà cher alors ici c’est horrible.



Justement, en 2002, lorsque l’euro a été imposé à tous, on faisait tous le calcul, est-ce que vous faites toujours ce petit calcul ?



Ah oui, toujours. Je convertis toujours en francs pou avoir une idée de ce que je prends.



Est-ce qu’il y a des produits sur lesquels c’est vraiment frappant cette augmentation ?



Le ménager, tout l’entretien ménager et puis la nourriture. La nourriture c’est très très cher. Après, le reste qui est non essentiel, c’est à chacun de voir selon ses besoins et si on le prend ou pas.



Que pensez-vous des études qui démontrent que l’euro cher n’est qu’une perception (voir le bilan effectué par l'INSEE plus bas) ?



Moi j’étais dans le privé. Ma retraite n’a pas bougé contrairement à ce que je vois au niveau prix, qui eux augmentent au fur et à mesure. En tout cas c’est mon sentiment. Ma retraite a été convertie au centime près, il n’y a pas eu d’augmentation.

"L’Euro la gâte tout !"



Chez la famille Thomas, Jeannine et Gervais : L’euro c’est une catastrophe, les prix ont augmenté et quand on fait les courses, nous sommes obligés de les réduire parce qu’on arrive plus au bout.



Gervais : Avec 100 francs nou té gagn commissions et nou té rend la monnaie encore ! Navé pou manger quinze jours, un mois dedans ! Avec 100Є koméla, ou ressorte de la boutique avec deux trois bricoles dans la main. L’euro la gâte tout !



Quels produits la vraiment augmenté d’après zot ?



Jeannine : Nou lé la Réunion, à cause les produits laitiers et la viande lé cher comme ça ? Les prix la trop monté. I faut vraiment réfléchir avant de faire les courses. I sa pa traper pou mette dans chariot comme larivé. I arrive pu au bout et mi pense que les prix la pa fini d’augmenter.



Faites-vous encore la conversion ?



Jeannine : Personnellement je prends le produit mais je regarde quand même un petit peu. Parce que si ou commence à calculer ou arrive pu. Mais il faut quand même réfléchir car 20 centimes en moins sur tel ou tel produit, arrivé à la caisse ou lé quand même gagnant dessus.



À l’époque pas mal de produits étaient à 1 franc. Est-ce que vous avez l’impression qu’un franc est devenu un euro ?



Monsieur, allez pa loin. Le kilo de bichiques à l’époque c’était 5 francs !



Francs CFA ?



Non franc français ! Et crois à moin que moin la fait plaisir a moin, moin la mangé ! Aujourd’hui, quand bichique i sort, c’est 80Є (rires). Moin personnellement mi gagn pu acheter.





Ce que dit une étude de l’INSEE parue en 2017 :



"De 2002 à 2016, les prix à la consommation ont augmenté de 1,4 % en moyenne par an. Cette inflation est inférieure à celle des quinze années précédentes (+ 2,1 % en moyenne entre 1986 et 2001). Pourtant, le passage à l’euro en 2002 a nettement accru la divergence entre la mesure de l’inflation et la perception qu’en ont les ménages. Cet écart s’explique en partie par le fait que les ménages sont plus sensibles à l’évolution des produits achetés fréquemment, dont ils se rappellent plus facilement le dernier prix valorisé en francs, une référence qui s’éloigne dans le temps au fil des ans. Or, si les prix de ces produits ont été revalorisés plus fortement lors du basculement vers de nouvelles grilles tarifaires psychologiques en euros, leur hausse depuis quinze ans n’est pas plus prononcée qu’au cours de la décennie précédant le passage à l’euro." A 48 heures du réveillon de la Saint-Sylvestre sur le parking d’une grande surface du Port, l’affluence est à son comble. 