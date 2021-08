La grande Une L'étrange cambriolage d'un coffre-fort à la SODIAC

Il se passe décidément toujours quelque chose à la SODIAC. On pensait que le départ de l'équipe de pieds nickelés gravitant autour de Philippe Naillet et de l'ancienne direction allait tout faire rentrer dans l'ordre mais il semblerait que non.

Il y a tout d'abord eu un signalement d'un syndicat concernant des pratiques pour le moins louches dans un service, pratiques qui existaient déjà sous l'ancienne présidence de Philippe Naillet comme l'avait dénoncé un rapport d'un organisme de contrôle.

Et dès que ces magouilles ont été dénoncées, les locaux de ce syndicat ont subi un cambriolage et un coffre-fort de 800kg s'est volatilisé, dans des circonstances qui laissent à penser que les auteurs étaient des gens qui connaissaient sur le bout des doigts les locaux de la SODIAC et leur fonctionnement.

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 10:49





Un signalement au procureur



La CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations qui a repris la SODIAC après que l'ancienne direction présidée par Philippe Naillet, l'actuel député du PS, a laissé un trou de plusieurs dizaines de millions d'euros dans les caisses, n'a pas dû être franchement étonnée par de telles pratiques puisqu'elle siégeait déjà au conseil d'administration de la société lorsque l'ANCOLS (Agence nationale de contrôle du logement social), avait rendu un rapport qui dénonçait déjà "de nombreux achats, d'un montant significatif (...) passés sans publicité ni mise en concurrence".



Zinfos avait été le premier à l'époque à révéler ce rapport que la direction de la SODIAC avait longtemps cherché à minimiser auprès de ses propres actionnaires en ne leur remettant que des morceaux choisis dont les passages les plus accusateurs avaient été enlevés. Rapport qu'il avait dû se résoudre à rendre public après que nous en ayons révélé les passages les plus intéressants.



La direction lance un audit... qui ne sera jamais rendu public



Suite à ce signalement de la CFDT, l'actuelle direction, nommée par la CDC Habitat, a annoncé lancer un audit interne pour vérifier la véracité des faits. Et que ses résultats seraient transmis au comité d'audit de la société.



C'était au mois d'octobre. Depuis, plus rien. Ah si, pardon. Lors d'un conseil d'administration, en décembre dernier, le point a été abordé brièvement. Juste pour annoncer que l'audit n'avait trouvé que des broutilles. Pas de quoi fouetter un chat, avait-on dit.



Des broutilles, soit-disant



Ah bon???? Bizarre. Dans un autre courrier adressé le 22 octobre 2020 au procureur, la CFDT avait pourtant mis en exergue des faits graves : "saucissonnage des commandes : morcellement des commandes en vue de s'exonérer de l'obligation de mettre en concurrence les prestataires", "des commandes successives aux mêmes entreprises sans mise en concurrence et aucun contrôle sur les garanties exigées pour les prestations à réaliser", "double commande pour les mêmes prestations", "surfacturation", etc... J'en passe et des meilleures.



Pire encore. Une entreprise s'était vue déclarer dans un premier temps attributaire d'un marché par la commission d'appel d'offres. Pourtant, au final, c'est une autre entreprise, toujours la même, qui l'avait officiellement emporté. Devant les risques de contentieux, la SODIAC avait préféré indemniser le premier prestataire lésé. Comment la direction peut-elle dire après ça qu'elle n'était pas au courant et qu'il ne s'agissait que de broutilles ?



L'employé venait travailler au volant du 4x4 BMW du chef d'entreprise



Mais le summum est atteint quand on découvre dans ce courrier adressé au procureur que le responsable de service soupçonné de malversations a été vu à plusieurs reprises arriver au travail au volant du 4x4 BMW X5 du chef d'entreprise qui aurait bénéficié de ses largesses.



Dans ce courrier, le nom de cette entreprise était révélé ainsi que le détail des faits posant problème. Nous avons fait un rapide calcul. Il y en a pour plus de 70.000€. Une broutille, selon la direction.



Arrivés à ce point de notre narration, nous ne pouvons nous empêcher de nous poser la question : pour quelles raisons l'actuelle direction de la SODIAC protège-t-elle cet employé contre lequel des preuves évidentes ont été apportées ? N'importe quelle direction de n'importe quelle société en aurait profité pour s'en débarrasser. Pas celle de la SODIAC. Pourquoi ?



Des membres de l'actuelle direction ont-ils bénéficié des largesses de cette entreprise ? A moins que ce ne soient des élus qui siégeaient, et qui siègent encore pour certains, au conseil d'administration de la SODIAC ?



Un cambriolage dans des conditions rocambolesques



Les faits que nous venons d'évoquer sont déjà en soi très graves. Mais le pire est à venir.



Toujours au mois d'octobre 2020, alors que l'information selon laquelle le syndicat était en train de mener son enquête commençait à circuler dans l'entreprise, le local du comité social et économique de l'entreprise (CSE), dont le poste de secrétaire est assuré par la déléguée CFDT, est victime d'un cambriolage dans des conditions rocambolesques.



Dans le courrier au procureur, les faits sont exposés de la façon suivante : La déléguée syndicale est informée le vendredi 9 octobre 2020 en début d'après-midi "que le responsable de service (…) a pris contact avec l'ensemble de son équipe opérationnelle leur demandant d'être vigilants et de faire le nettoyage de ce qui a pu être fait de manière non règlementaire, car il a été informé que la CFDT a monté un dossier contre lui".



Nous sommes vendredi en début d'après-midi. Tout le monde part tranquillement en week-end et le lundi matin, surprise, l'agent d'entretien découvre que la SODIAC a été cambriolée. Oh, pas toute la SODIAC. Non, juste le local du CSE (anciennement dénommé comité d'entreprise) situé au 7ème étage, dont je rappelle que la secrétaire est la déléguée CFDT, ainsi que le bureau professionnel de cette dernière situé au 4ème étage.



Les cambrioleurs n'ont touché à rien d'autre. Pas même à du matériel informatique pourtant de valeur qui se trouvait juste à côté. Ils ont juste emporté le coffre-fort de 800kg du CSE et fracturé le bureau de cette déléguée syndicale.



Des locaux mieux protégés qu'une banque



Pour ceux qui ne connaîtraient pas les locaux de la SODIAC, il faut savoir qu'ils sont protégés comme une banque. Pas moyen d'y pénétrer sans présenter un badge.



Pour effectuer leur forfait, les cambrioleurs ont utilisé celui d'un ancien salarié travaillant dans le même service que l’employé mis en cause. Une coïncidence, sans doute.



Les cambrioleurs s'enfuient par un passage secret connu des seuls employés



Pour accéder au 7ème étage, il faut d'abord emprunter un ascenseur jusqu'au 6ème, puis prendre un escalier pour atteindre l'étage supérieur. Ce qui signifie que les cambrioleurs ont dû faire descendre le coffre-fort de 800kg par l'escalier jusqu'au 6ème. Première bizarrerie : ils n'ont laissé aucune trace sur le sol.



Arrivés au 6ème, ils se sont heurtés à un gros problème : l'ascenseur était en panne. Il leur a fallu utiliser un couloir menant jusqu'aux locaux mitoyens de la Sécurité sociale où ils savaient trouver un ascenseur en état de marche leur permettant de descendre jusqu'au parking au sous-sol, où ils avaient probablement garé leur véhicule. Seul le personnel de la SODIAC est au courant de cette possibilité de passer par la Sécu...



Au final, ils ont dû être très déçus. Le dossier sur les éventuelles malversations ne se trouvait ni dans le coffre-fort, ni dans le tiroir du bureau. Il avait été mis en lieu sûr et se trouve maintenant entre les mains du procureur.



