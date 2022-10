La grande Une L'été va-t-il arriver dès ce week-end ?

Météo France annonce une hausse des températures ce week-end. La barre des 30°C pourrait enfin être atteinte sur les plages de La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 26 Octobre 2022 à 10:24

Les services de Météo France confirment sur les réseaux sociaux que l'été austral arrive petit à petit à La Réunion. Le mercure a commencé à grimper ces derniers jours.



Mais la barre symbolique des 30°C n'a toujours pas été atteinte à La Réunion alors qu'elle avait été franchie à la mi-octobre l'année dernière. Météo France indique que ces températures moins fortes sont dues à des eaux plus froides que d'habitude.



Les météorologue prévoient cependant un retour à la normale très prochainement : "Pour les prochains jours cependant, on devrait malgré tout assister à une petite hausse des températures à la Réunion. Les 30°C pourraient donc être atteints d'ici le week-end prochain sur le littoral sud-ouest."





Baradi Siva