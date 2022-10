L'été se rapproche, les maximales afficheront entre 26 à 29°C sur le littoral

Au lever du jour, le temps est frais et bien ensoleillé sur l'île mais devient un peu plus humide au fil de la matinée avec une couverture nuageuse qui prend peu à peu ses quartiers dans l'intérieur.



A la mi-journée, le temps est donc nuageux sur les hauts du département et des débordements s'opèrent en direction de l'Ouest l'après-midi. Quelques faibles précipitations sont possibles avant la fin de journée sur les hauteurs de Saint-Paul. Soleil et nuages se partagent le ciel sur la bordure littorale.



Le vent d'Est a faibli par rapport à la veille mais reste encore modéré le long du Sud sauvage et dans une moindre mesure sur le littoral Nord. Des rafales voisines de 50 km/h sont attendues vers la mi-journée entre Saint-Joseph et la Pointe de la Table. Un vent de Nord-Est entre en baie de la Possession et sur le Port avec quelques rafales voisines à 40 km/h. Les brises sont en place partout ailleurs.



Les températures évoluent peu, les maximales sont de l'ordre de 26 à 29°C sur le littoral, 20 à 24°C dans les cirques, entre 13 et 15°C sur les sommets.



La mer est peu agitée dans les zones déventées, agitée ailleurs avec une houle d'alizé inférieure à 2 mètres qui déferle dans l'Est ainsi que sur le Sud Sauvage.



Le matin :