Société L’état de santé des coraux cartographié grâce à l'imagerie hyperspectrale

Grâce à la technologie d'imagerie "hyperspectrale", il est désormais possible d'évaluer l'état de santé des récifs de notre île. Un état de santé parfois dégradé, soulignant un défi dans la compréhension et la gestion de ces écosystèmes, qui a poussé l'Ifremer à mener plusieurs projets de recherches pour mieux comprendre la problématique ( en collaboration avec ses partenaires scientifiques : UBO, Université de La Réunion et Pareto, et avec le soutien financier de plusieurs institutionnels : DEAL, Office de l'eau, CNES, ONEMA, AAMP et TAAF).



"L'imagerie hyperspectrale" mesure de manière continue la quantité de lumière réfléchie dans l’ensemble du spectre lumineux. De quoi permettre de cartographier à fine résolution (40 cm) l’abondance des quatre principaux composants caractérisant l’écosystème corallien à la Réunion : algues, sable, corail vivant et herbiers).



"Une nouvelle publication (Bajjouk et al. 2019) vient de montrer que les approches méthodologiques développées ont permis de localiser et quantifier les changements survenus dans l’ensemble du platier récifal de Saint-Gilles sur une période de six ans (2009-2015)", indique l'Ifremer. "Grâce à une analyse diachronique, la présente étude confirme et illustre l’utilité de la technologie hyperspectrale pour évaluer les changements (gains et pertes) de la couverture corallienne, de l’indice d’état de santé baptisé HCAI (Hyperspectral Coral to Algae Index) ainsi que la géomorphologie des platiers récifaux".



Des causes liées aux changements climatiques globaux ou aux activités humaines



Ces changements, dont l’évolution d’amélioration ou de régression différent selon les secteurs, concernaient également l'étendue d'autres types de composants comme les herbiers marins ou encore l’avancée locale de langues de débris à travers le platier (sur plus de 80m pour certaines entre 2009 et 2015), signe d’une perte significative de la complexité structurelle des récifs sur ces secteurs, précise l'Institut.

"Cette dégradation a des causes multiples liées aux changements climatiques globaux ou aux activités humaines qui peuvent avoir un impact non négligeable sur l’équilibre du récif", poursuit l'Ifremer, précisant que des recherches supplémentaires sont cependant nécessaires pour mieux expliquer les changements observés et établir les liens avec leurs principaux facteurs.



Plusieurs perspectives se dessinent au sein de l'Ifremer pour poursuivre l'exploitation des capteurs hyperspectraux sur d'autres vecteurs. Le drone aérien fait partie des pistes en ce qu'il permettrait une mise en œuvre à haute fréquence et moins couteuse mais sur des étendues réduites. Plus récemment, c'est le drone sous-marin qui connait un début d'engouement, ouvrant ainsi les perspectives de déploiement de ces capteurs jusqu'aux grands fonds (Projet Life Marha), précise l'institut.





