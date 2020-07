A la Une ... L’état d’urgence sanitaire prend fin ce vendredi à minuit

Entré en vigueur le 24 mars dernier face à la pandémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire prend fin ce vendredi soir, sauf à Mayotte et en Guyane où la situation reste critique. Ce régime d’exception avait notamment permis de prendre des mesures restrictives exceptionnelles, mais un projet de loi déjà adopté par le parlement permettra au Premier ministre de continuer à appliquer des mesures pour lutter contre l’épidémie. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 15:22 | Lu 370 fois

Le gouvernement a prononcé l’état d’urgence sanitaire le 24 mars dernier alors que la pandémie de Covid-19 montrait une progression alarmante en France. Cette loi est alors composée d’une série de mesures exceptionnelles visant à renforcer la sécurité sanitaire et limiter la propagation de l’épidémie.



Trois mois plus tard, celui-ci prend fin ce vendredi à minuit. Une mesure définitivement adoptée par le parlement le 2 juillet dernier.



Ainsi l’essentiel des mesures en vigueur depuis le 24 mars disparaît, mais des mesures restrictives de droit commun pourront toujours être mises en place, et ce jusqu’au 30 octobre, si l’épidémie de coronavirus devait reprendre.



Ces mesures pourraient concerner l’accès aux transports en commun (capacité d’accueil, masque obligatoire, etc), l’obligation de réaliser un test sérologique pour les voyages en avion ou encore les restrictions de rassemblement sur la voie publique.



Qu’est-ce qui change à partir de minuit ?



À compter de samedi, les stades et les hippodromes seront à nouveau ouverts au public avec une jauge maximale de 5.000 personnes au moins jusqu’en septembre.



Le plafonnement du prix des masques et du gel hydroalcoolique prend fin.



Le délai de carence fait lui son retour sur les arrêts-maladie, pour les salariés et fonctionnaires qui doivent attendre un ou plusieurs jours pour bénéficier d’une indemnisation de l’assurance maladie.



Les heures supplémentaires réalisées à partir du 10 juillet ne bénéficieront plus d’une exonération d’impôts dans la limite des 7.500 euros de rémunération annuelle. Le plafond habituel de 5.000 euros sera de nouveau appliqué.



À partir de demain, les fournisseurs d’énergie sont à nouveau autorisés à suspendre l’accès à l’électricité et au gaz naturel en cas de non-paiement des factures.



Attention, le port du masque dans les transports en commun, lui, reste obligatoire jusqu’en novembre.



En métropole, la fin de l’état d’urgence sanitaire met également fin à la trêve hivernale: ainsi les expulsions de locataires sont à nouveau autorisées s’il existe une possibilité de relogement d’ici le 1er novembre.





Mayotte et la Guyane conservent l’état d’urgence sanitaire



L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 30 octobre inclus en Guyane et à Mayotte, où le virus continue de circuler activement. La situation est particulièrement alarmante en Guyane où le pic de l’épidémie est attendu à la fin du mois.



