A la Une ... L'esprit de l'Apollo Night reprend vie sur vos écrans ce soir !

Retrouvez en direct sur les pages Facebook de La Réunion 974 et de 7Magazine, le concert de l'Apollo Night by Kartel Prod. Une soirée endiablée pour faire la fête chez soi en s'ambiançant grâce à une multitude d'artistes ! Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 11 Décembre 2020 à 16:11 | Lu 274 fois





Les stars du Kartel Prod, Sega"El et Dimix Staya seront en concert entre des mix des DJ de renom comme DJ Akatoto, DJ Mike, DJ Berny, DJ Lionel, Samix, DJ Nasik, DJ Go, DJ Ced et DJ Dom.



Comme pour ses concerts précédents, le Kartel Prod fera appel à Star Musik & Son pour assurer la technique et la soirée sera à suivre aussi en radio sur RSL et Fréquence Sud. Une soirée de concerts et de mix exceptionnels vous attend ce vendredi 11 décembre ! Vous pourrez suivre le tout en direct sur les pages Facebook de 7mag et de La Réunion 974 en partenariat avec Zinfos974 ! Et prenez des forces car la soirée va durer de 19 heures jusqu'à 2 heures du matin, de quoi vous rappelez de bons souvenirs !



