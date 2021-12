La grande Une L'esprit de "Gramoune Moussa" et son copilote Arnold Cadet engagés dans le rallye du Var

Un an après sa condamnation, le sulfureux Arnold Cadet continue à faire parler de lui. Après être réapparu en Afrique de l’Ouest, on apprend qu’il a participé fin novembre à un rallye en métropole. Sur place, il a poliment salué l’une de ses nombreuses victimes, rencontrée par hasard. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 00:38













"Un homme dangereux, un psychopathe"



Alain* est propriétaire d’une concession automobile dans le sud de la France. Un jour, il voit un diplomate d’un pays du Maghreb venir acheter une voiture de luxe. Par son discours, il arrive à embobiner le commerçant pour payer le véhicule avec un chèque de son pays. "J’ai 20 ans d’expérience dans le métier, j’en ai vu de toutes les couleurs. Mais il était tellement persuasif, j’avoue que je me suis laissé avoir et que j’ai été con sur coup-là", explique-t-il.



Rapidement, il comprend qu’il s’est fait escroquer et met la pression sur Arnold Cadet. Il va même jusqu’à se payer les services de gros bras pour mettre la pression au pseudo diplomate. Il finit par récupérer son véhicule et limiter ses pertes, mais il affirme que des amis à lui n’ont pas eu cette chance.



Pensant ne plus jamais revoir cet homme, il tombe par hasard sur lui lors du rallye du Var qui s'est joué fin novembre. Sans complexe, Arnold Cadet va le saluer d’un geste de la main. Alain ne rendra pas ce bonjour. Il confirme que le véhicule conduit par Arnold Cadet dans cette compétition dans le sud de la France a une valeur de 200.000 euros.



Il a tenu à témoigner anonymement, car il est terrorisé à l’idée d’avoir de nouveau affaire à lui. "Je ne veux pas prendre de risque avec lui, c’est un homme dangereux, un psychopathe. C’est le genre à venir brûler votre maison", explique-t-il.



La question à présent est de savoir où réapparaîtra Arnold Cadet et sous quel personnage ?



