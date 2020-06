L'espoir - Comment rendre l'espoir aux jeunes, à nos jeunes ?

Personne ne vit sans espoir et notre devoir, à nous les moins jeunes, c'est de savoir comment faire renaître l'espoir chez ceux qui sont l'avenir !



S'agit-il de pleurer sur leur mode de vie virtuel ou de ressasser nos souvenirs d'enfance comme remède à la problématique sociétale que nous vivons ? Moi je dis non ! On ne construit pas le futur avec les recettes du passé !



On ne peut pas et HEUREUSEMENT "reformater" nos jeunes ! Nous ne devons pas donc perdre de vue que Nos Jeunes représentent l' Avenir de cette Planète et que ces Jeunes sont le produit de notre mode de fonctionnement, à nous les moins jeunes !



C'est donc avec eux que nous trouverons les solutions pour DEMAIN ! L'humanité a toujours trouvé des solutions pour survivre et cette fois encore, elle ne faillira pas car il s'agit de continuer à vivre !



N'en déplaise à certains, aucun psychologue, aucun politicard ni aucun dieu n'apportera de solution à cette problématique ! La solution réside en nous ! Il nous faut juste apprendre à comprendre que chacun d'entre-nous, parmi ceux de bonne volonté, détient une parcelle de vérité pour résoudre les problèmes graves qui s'annoncent ! Ce n'est donc qu'emsemble que nous, jeunes et moins jeunes, nous nous en sortirons !