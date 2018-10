L'espagnol Jordi Gamito Baus vainqueur de la Mascareignes 2018

L'espagnol Jordi Gamito Baus vient de remporter la Mascareignes 2018. Il succède au Réunionnais Jean Eddy Lauret qui avait bouclé l'épreuve en en 7 heures 50 minutes et 27 secondes l'an dernier.



La troisième des courses du Grand raid, en termes de distance, avait vu ses coureurs s'élancer du stade de Grand Ilet à Salazie ce matin à 3H00.



1808 lève-tôt étaient attendus sur la ligne de départ et parmi eux, 1403 hommes et 405 femmes. C’était la course la plus féminisée du Grand raid, ainsi que celle qui offre une moyenne d’âge la plus basse : 40 ans.



L’espagnol Jordi Gamito était annoncé comme le grandissime favori de la course, tout comme les locaux Gilsey Félicité, Didier Baret, Stéphane Odules, Johnny Olivar, Jean Patrice Payet et Gerry Perrault.



Gilsey Félicité était annoncé deuxième au Colorado, suivi de Romain Fontaine.



Le palmarès :

2017 Jean Eddy Lauret

2016 David Hauss

2015 Jean Eddy Lauret

2014 Jeannick Boyer

2013 Jean Eddy Lauret

2012 Jean Laurent Hoareau

2011 Jean Louis Rivière