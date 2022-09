L’espace culturel Sudel FUMA accueille “Fashion for good”, une exposition exceptionnelle !

Du 16 septembre au 22 octobre, l’Espace Culturel Sudel FUMA accueille la 1ère édition de l’exposition “Fashion for Good” à La Réunion, “Les traditions de la Mode recyclée et Regards croisés sur les Parures et tapis mendiants”. L’éco-conception, le réemploi et le recyclage constituent les lignes majeures de cette évolution. Pour impulser ce mouvement à La Réunion, une série d’événements sont organisés autour de la mode circulaire tout au long de l’année, et au-delà. L’objectif est de susciter l’intérêt du grand public et des professionnels pour une consommation, mais également pour une commercialisation plus raisonnée et responsable des produits textiles.



Exposition de la tradition de la mode recyclée : “Regards croisés sur les parures et les tapis mendiants“



Cette première édition de l’exposition, intitulée “Regards croisés sur les Parures et les tapis mendiants”, allie expertise de la mode responsable, art contemporain et valorisation et pérennisation de la tradition du tapis mendiant de La Réunion. Elle se tiendra jusqu’au 22 octobre 2022 à l’espace culturel Sudel FUMA de Saint-Paul.



Soutenue par l’ADEME, la Mairie de Saint Paul, la Région Réunion ainsi que d’autres partenaires techniques à l’image d’Emmaüs Réunion, cette exposition inédite a pour but d’inviter à questionner ses pratiques de consommation, au fil d’un cheminement entre tradition et modernité, recyclage et production responsables, sans oublier la réduction de sa consommation de vêtements…



Parures, entre techniques ancestrales et technologies pointues



Une sélection de la collection Parures, objets du savoir-faire et de l’excellence de quarante designers dirigés par Isabelle QUÉHÉ, pionnière de la mode responsable, fondatrice du Triathlon de la mode éthique , sera à cette occasion exposée. Ces parures sont des objets d’art à porter, simples ou très sophistiqués. Ce travail d’art textile, riche des savoir-faire du monde et réalisé grâce à des techniques ancestrales ou à des technologies pointues, utilise aussi bien des tissus et matières précieuses que des éléments recyclés.



Une tradition artisanale réunionnaise à raviver en mode recyclage



Cette exposition s’articulera également autour du dialogue établi entre la collection Parures, et la vingtaine de pièces issues d’une tradition de couture collective réunionnaise, de la piquette au tapis mendiant, représentative d’une population aux origines variées et dépositaire d’une mémoire féminine réunionnaise. Des associations et artisans porteuses de ce savoir-faire seront également invitées à proposer leurs créations. Car cette dernière collection sera également le fruit d’une récolte chez les familles des quatre coins de l’île, chacune des pièces étant le témoignage d’un passé où les ressources manquaient. Redécouvrir ces trésors légués par une aïeule consciente de la rareté du tissu, soucieuse de réutiliser, de transmettre et de faire durer, est un devoir de mémoire et de reconnaissance. Ce regard croisé, entre passé et modernité, invite au lien et au partage, et à la poursuite de l’éducation des générations futures.



Interroger ses pratiques – Art contemporain et haute-couture engagés