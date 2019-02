L'escroc de 19 ans a encore frappé dans le sud

Mais le jeune restaurateur se méfie, et réalise rapidement que les papiers fournis sont bidon et met fin au projet. Il recevra tout de même plus tard un coup de téléphone d’un magasin high-tech de Saint-Joseph pour une commande de 3000 euros, que le jeune escroc a réalisé avec les documents d’entreprise de la victime.



Le jeune entrepreneur et le commerçant sont immédiatement allés porter plainte.