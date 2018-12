Courrier des lecteurs L’esclavage des Blancs

En ce 20 désamn, Fête Caf, fête réunionnaise de la Liberté , il est bon de rappeler que d’autres, des chrétien blancs, ont payé un lourd tribut à des esclavagistes d’une toute autre origine….



Bien sûr , je m’associe pleinement à cette célébration au nom de l’affection que je porte à La Réunion, et du Devoir de Mémoire. Ce Devoir qui est l’ obligation morale de se souvenir d’un évènement historique tragique. Ce soir, aussi, j’ai le devoir de dénoncer l’esclavage des Chrétiens Blancs à une époque pas si lointaine. Histoire trop souvent occultée par des esprits repentants. Nous en parlerons plus loin.



Je vous fait grâce d’une thèse longue comme un jour sans pain, et que personne ne lira. Et puis, si je suis d’esprit curieux, je ne suis pas historien.



Je ne me lancerai pas dans l’histoire de l’esclavage à la Réunion que tout le monde connait Un petit salut à feu Sudel Fuma, que j’ai connu, et qui a fait de grandes recherches à ce sujet et dont je respecte la mémoire.



L’esclavage date de l’Antiquité à …nos jours. OUI, c’est une réalité qui dure encore de nos jours.



Pour ce qui concerne mon sujet : le Devoir de Mémoire, il y a eu l’esclavage des

Blancs par les Noirs,

Par les Ottomans,

Par les musulmans,

En Afrique du Nord

En Afrique.



De 1500 à 1800 la côte du Maroc à la Libye (intégrant l’Algérie) fut le foyer d’une industrie les plus florissantes. Celle du rapt des Blancs européens ( hommes, femmes, enfants) en Méditerranée alimentant ainsi le commerce des esclaves. Les spécialistes évaluent leur nombre à 1 million 250 000 durant cette période. C’était l’Algérie qui détenait le plus d’esclaves chrétiens, juste devant la Tunisie. L’Algérie…., vous vous rappelez la repentance de Macron à propos des méfaits du colonialisme durant la Guerre d’Algérie ? C’est déplacé, injurieux pour la France, quant on sait de quoi ont été capables les algériens tant durant la guerre d’Algérie, que du temps de l’esclavage. Et puis, surtout, Jupiter ne connait pas l’Histoire de France !



Il convient cependant de rappeler que l’esclavage des chrétiens blancs d’Europe a été précédé et suivi par celui des Noirs d’Afrique.



Seuls ,l’honnête rétablissement de la connaissance des faits historiques réels, permet d’éviter de calomnieuses agressions contre un peuple – le nôtre- qui ne le mérite pas.



Quel historien oserait honnêtement accuser le peuple français d’être esclavagiste dans son ensemble et se permettrait-il d’exiger quelque repentance ?



