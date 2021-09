Courrier des lecteurs L'esbroufe de Macron à Marseille...

Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 10:41

Sur la forme comme sur le fond pour la partie Éducation... "Plus de moyens et plus de liberté" ...il s'agit de liberté accordée aux directeurs d'écoles pour choisir les équipes pédagogiques.

Il faudrait pour cela accorder plus d'autorité à ces derniers qui n'ont toujours pas de statut..sauf d'être professeur d'école, comme ses autres collègues et de prendre en plus une responsabilité administrative et pédagogique . Outre une indemnité pour cela, la grille de salaire est identique..Tout cela sous la tutelle de l'inspection de la Circonscription premier maillon ou rouage de la hiérarchie jusqu'à le Ministre de tutelle.

Prévoit-il de modifier celà ? Prévoit-il aussi de modifier les règles de mutation dans les écoles de Marseille ? Celles-ci sont définies selon des règles administratives qui découlent du statut de la fonction publique en général et de celui de l'éducation nationale y compris pour les écoles de Marseille.

Les directeurs d'écoles auront-ils à exprimer leur appréciation et donner leur accord sur une demande de mutation d'un enseignement qui veut passer d'une école à une autre ? Un sacré coup de canif dans les règles de mutation actuelles où seule l'ancienneté est déterminante.

Plein succès au Ministère de l'éducation pour aller tripoter tout ça avec les syndicats .. A moins qu'il ne s'agisse que de déclarations politiques en cette période préélectorale... Nb. A moins que Macron s'adresse au secteur de l'Ecole libre.. où les règles sont déjà différentes puisque pour le recrutement comme les mutations, tout est soumis à l'appréciation d'un comité diocésain pour l'école catholique soumis à contrat avec l'Etat... là effectivement le profil des postulants est examiné et même passé à la loupe. Peut être aussi que en arrière pensée Macron veut faire passer les règles de l'école publique sur le modèle de fonctionnement de l'enseignement libre.